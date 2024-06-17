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Конов Даниил Денисович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Конов Денис Кононович

Мать: Конова Ефимия Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
По РС9
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конова Варвара Яковлевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.01.1853

Жена: Конова (Гормачева) Варвара Петровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
1 21 1 1853 (Конов) Даниил Денисович Денис Кононович 24 Тшлыково 2 1829 (Гормачева) Варвара Петровна Петр Гаврилович 16 Тшлыково 1 1837 Тшлыково крестьянин Алексей Иванович Тшлыково жена ... Показать все
Рождение ребёнка
1874

Сын: Конов Алексей Даниилович

Мать ребёнка: Конова (Гормачева) Варвара Петровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
По метрике о свадьбе. 8 2 5 1893 Конов Алексей Данилович 19 Тшлыково 1 1874 Дарья Марковна Марк Егорович 19 Тшлыково 1 1874 Тшлыково крестьянин Дубовиков Семен Тшлыково крестьянин Антон Климе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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