Пыжев Тихон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Тихон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Пыжев Алексей Сафонович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Агафья Тихоновна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1739

Сын: Пыжев Осип Тихонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1741

Сын: Пыжев Афонасий Тихонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1746

Сын: Пыжев Никита Тихонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
1747

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