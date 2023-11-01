Пыжев Тихон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти1747
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Пыжев Алексей Сафонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пыжева) Агафья Тихоновна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1739
Сын: Пыжев Осип Тихонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: ?
Смерть
1747