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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Пыжев Алексей Сафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Алексей Сафонович

Рождение ребёнка
1679

Сын: Пыжев Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Пыжев Алексей Сафонович

Рождение ребёнка
1689

Сын: Пыжев Герасим Алексеевич

Отец ребёнка: Пыжев Алексей Сафонович

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