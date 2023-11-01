?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Пыжев Алексей Сафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1679
Отец ребёнка: Пыжев Алексей Сафонович
Рождение ребёнка
1689
Отец ребёнка: Пыжев Алексей Сафонович