?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пыжева) Агафья Тихоновна
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Пыжев Осип Тихонович
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Алексеевич