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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Агафья Тихоновна

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Тихон Алексеевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Пыжев Осип Тихонович

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Алексеевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Пыжев Афонасий Тихонович

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Алексеевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Пыжев Никита Тихонович

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Алексеевич

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