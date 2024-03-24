Мутикова (Баширова) Мунира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутикова (Баширова) Мунира

Место рождения

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Баширов Шарафутдин Шерефи Тажиевич

Мать: ?

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назия

Отец ребёнка: Мутиков Мутигулла

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарифа

Отец ребёнка: Мутиков Мутигулла

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутиков Гиният

Отец ребёнка: Мутиков Мутигулла

Смерть
Неизвестно
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