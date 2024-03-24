Мутикова (Баширова) Мунира
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Баширов Шарафутдин Шерефи Тажиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назия
Отец ребёнка: Мутиков Мутигулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарифа
Отец ребёнка: Мутиков Мутигулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мутиков Гиният
Отец ребёнка: Мутиков Мутигулла
Смерть
Неизвестно