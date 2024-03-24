Мутиков Гиният — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутиков Гиният

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мутиков Мутигулла

Мать: Мутикова Мунира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутыков Фарат Гиниятович

Мать ребёнка: Мутикова Мария Маня

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мутикова Мария Маня

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
Неизвестно
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