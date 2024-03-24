Мутиков Гиният
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мутиков Мутигулла
Мать: Мутикова Мунира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мутикова Мария Маня
Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мутикова Мария Маня
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
Неизвестно