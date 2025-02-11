Батина (Вирясова) Вера Федоровна
женский, родилась 17.01.1934, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 16.03.2020, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
ОтецВирясов Федор Федорович19.09.1908 г.р.
МатьВирясова (Келасьева) Мария Васильевна06.08.1908 г.р.
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Рождение
17.01.1934
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.03.2020
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область