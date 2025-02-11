Батина (Вирясова) Вера Федоровна 17.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Батина (Вирясова) Вера Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.01.1934, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 16.03.2020, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Отец
Вирясов Федор Федорович19.09.1908 г.р.
Мать
Вирясова (Келасьева) Мария Васильевна06.08.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1934

Отец: Вирясов Федор Федорович

Мать: Вирясова (Келасьева) Мария Васильевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
16.03.2020
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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