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Вирясов Федор Федорович

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Место рождения

Ульяновская область

Дата рождения

19.09.1908

Дата смерти

05.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1934 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1908

Отец: Вирясов Фёдор Григорьевич

Мать: Вирясова Анастасия Васильевна

Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Мария Васильевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1934

Дочь: Батина Вера Федоровна

Мать ребёнка: Вирясова Мария Васильевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Мария Васильевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Мария Васильевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Мария Васильевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Мария Васильевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Мария Васильевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.12.1993
Похороны
Неизвестно
с.Дубровка, Николаевского района
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