Вирясов Федор Федорович
Место рожденияУльяновская область
Дата рождения19.09.1908
Дата смерти05.12.1993
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1908
Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1931
Рождение ребёнка
17.01.1934
Дочь: Батина Вера Федоровна
Мать ребёнка: Вирясова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
06.08.1937
Рождение ребёнка
29.01.1940
Рождение ребёнка
30.08.1946
Рождение ребёнка
20.11.1949
Рождение ребёнка
15.03.1952
Смерть
05.12.1993
Похороны
Неизвестно
с.Дубровка, Николаевского района