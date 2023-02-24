Вирясова (Келасьева) Мария Васильевна
Место рожденияУльяновская область
Дата рождения06.08.1908
Дата смерти20.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1908
Отец: Келасьев Василий Андреевич
Мать: Келасьева Агафья
Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1931
Рождение ребёнка
17.01.1934
Дочь: Батина Вера Федоровна
Отец ребёнка: Вирясов Федор Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1937
Рождение ребёнка
29.01.1940
Рождение ребёнка
30.08.1946
Рождение ребёнка
20.11.1949
Рождение ребёнка
15.03.1952
Смерть
20.03.1988
Похороны
Неизвестно
с.Дубровка, Николаевского района