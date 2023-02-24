Вирясова (Келасьева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясова (Келасьева) Мария Васильевна

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Место рождения

Ульяновская область

Дата рождения

06.08.1908

Дата смерти

20.03.1988

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

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1934 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1908

Отец: Келасьев Василий Андреевич

Мать: Келасьева Агафья

Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Федор Федорович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1934

Дочь: Батина Вера Федоровна

Отец ребёнка: Вирясов Федор Федорович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Федор Федорович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Федор Федорович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Федор Федорович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Федор Федорович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Федор Федорович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.03.1988
Похороны
Неизвестно
с.Дубровка, Николаевского района
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