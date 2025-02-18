Черников Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова (Антипова) Мария Павловна
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
2022