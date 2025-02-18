Черников Василий Павлович 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черников Василий Павлович

Место рождения

Варшава, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1934

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

С 1908 по 1910 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Черников Павел Харлампович

Мать: Черникова (Ковешникова) Варвара Ивановна

Варшава, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова (Антипова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова (Антипова) Мария Павловна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
2022

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