Черникова (Антипова) Мария Павловна 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черникова (Антипова) Мария Павловна

Место рождения

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Антипов Павел Никитович

Мать: Анна Ивановна

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Василий Павлович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черников Василий Павлович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
2000

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