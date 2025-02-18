Черникова (Антипова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Антипов Павел Никитович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черников Василий Павлович
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
2000