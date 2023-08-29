Нестеров Владимир Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1950
Отец: Нестеров Кирилл Никитич
Мать: Веткасова Мария Тыховна
Рождение ребёнка
08.05.1974
Сын: Нестеров Александр Владимирович
Мать ребёнка: Нестерова Зоя Валентиновна
Рождение ребёнка
16.07.1988
Сын: Нестеров Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Нестерова Зоя Валентиновна