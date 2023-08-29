Нестеров Владимир Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Владимир Кириллович

Нестеров Владимир Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1950

Отец: Нестеров Кирилл Никитич

Мать: Веткасова Мария Тыховна

Рождение ребёнка
08.05.1974

Сын: Нестеров Александр Владимирович

Мать ребёнка: Нестерова Зоя Валентиновна

Рождение ребёнка
16.07.1988

Сын: Нестеров Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Нестерова Зоя Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close