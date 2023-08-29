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Нестеров Кирилл Владимирович
Нестеров Кирилл Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1988
Пол
Мужской
Отец
Нестеров Владимир Кириллович
1950 г.р.
Мать
Нестерова Зоя Валентиновна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1988
Отец:
Нестеров Владимир Кириллович
Мать:
Нестерова Зоя Валентиновна
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