Нестерова Зоя Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Зоя Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954

Отец: Титов Валентин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1974

Сын: Нестеров Александр Владимирович

Отец ребёнка: Нестеров Владимир Кириллович

Рождение ребёнка
16.07.1988

Сын: Нестеров Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Нестеров Владимир Кириллович

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