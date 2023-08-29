Нестерова Зоя Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954
Отец: Титов Валентин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1974
Сын: Нестеров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Нестеров Владимир Кириллович
Рождение ребёнка
16.07.1988
Сын: Нестеров Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Нестеров Владимир Кириллович