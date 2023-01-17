Зайцева Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Елена Ивановна

Зайцева Елена Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1889

Дата смерти

30.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1889

Отец: Анисимов Иван Андреевич

Мать: Анисимова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Зайцев Александр Денисович

Отец ребёнка: Зайцев Денис Иванович

Старое Петровское, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Зайцева Антонина Денисовна

Отец ребёнка: Зайцев Денис Иванович

Старое Петровское, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Николай Денисович

Отец ребёнка: Зайцев Денис Иванович

Старое Петровское, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.04.1959
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close