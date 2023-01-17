Зайцева Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1889
Дата смерти30.04.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1889
Отец: Анисимов Иван Андреевич
Мать: Анисимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Зайцев Александр Денисович
Отец ребёнка: Зайцев Денис Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Зайцева Антонина Денисовна
Отец ребёнка: Зайцев Денис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Денис Иванович
Смерть
30.04.1959