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Зайцев Денис Иванович

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Место рождения

Быково, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.06.1879

Дата смерти

31.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1879

Отец: Дмитриев Иван

Мать: Анисья Андреева

Быково, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Зайцев Александр Денисович

Мать ребёнка: Зайцева Елена Ивановна

Старое Петровское, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Зайцева Антонина Денисовна

Мать ребёнка: Зайцева Елена Ивановна

Старое Петровское, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Николай Денисович

Мать ребёнка: Зайцева Елена Ивановна

Старое Петровское, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
31.08.1960
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