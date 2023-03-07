Зайцев Денис Иванович
Место рождения
Дата рождения12.06.1879
Дата смерти31.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1879
Отец: Дмитриев Иван
Мать: Анисья Андреева
Рождение ребёнка
1908
Сын: Зайцев Александр Денисович
Мать ребёнка: Зайцева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Зайцева Антонина Денисовна
Мать ребёнка: Зайцева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Елена Ивановна
Смерть
31.08.1960