Половинкина (Теплышева) Домна Фёдоровна
Место рожденияНагиши
Дата рожденияОколо 1768 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.
Отец: Теплышев Фёдор Иванович
Мать: Теплышева Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Половинкина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Половинкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Половинкин Андрей Иванович
Отец ребёнка: Половинкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Половинкин Еремей Иванович
Отец ребёнка: Половинкин Иван Иванович