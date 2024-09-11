Половинкина (Теплышева) Домна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина (Теплышева) Домна Фёдоровна

Место рождения

Нагиши

Дата рождения

Около 1768 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: Теплышев Фёдор Иванович

Мать: Теплышева Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Половинкина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Половинкин Иван Иванович

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Половинкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Половинкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Половинкин Еремей Иванович

Отец ребёнка: Половинкин Иван Иванович

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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