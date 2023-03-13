Валявина Клавдия Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина Клавдия Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1864

Дочь: Валявина Евгенья

Отец ребёнка: Валявинъ Михаилъ

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1867

Дочь: Стерекунова Мария

Отец ребёнка: Валявинъ Михаилъ

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1869

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Валявинъ Михаилъ

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Михаилъ

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