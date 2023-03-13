Валявина Клавдия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1864
Дочь: Валявина Евгенья
Отец ребёнка: Валявинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.03.1867
Дочь: Стерекунова Мария
Отец ребёнка: Валявинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.06.1869
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Валявинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Михаилъ