Степанида Максимова 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанида Максимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1802

умерла Неизвестно

Супруги
Прокофий Ильин1798 г.р.
Дети
Кочкарев Николай Прокофьев1820 г.р.
Аксинья Прокофьева1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Ильин

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кочкарев Николай Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Ильин

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Ильин

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ефим Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Ильин

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кочкарев Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Ильин

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кочкарев Игнатий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Ильин

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Ильин

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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