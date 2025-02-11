Степанида Максимова
женский, родилась 1802
умерла Неизвестно
Супруги
Прокофий Ильин1798 г.р.
Дети
Кочкарев Николай Прокофьев1820 г.р.
Аксинья Прокофьева1827 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Ильин
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кочкарев Николай Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Ильин
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Ильин
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ефим Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Ильин
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Прокофий Ильин
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кочкарев Игнатий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Ильин
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Ильин
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно