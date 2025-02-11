Прасковья Прокофьева 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Прокофьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1837, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Прокофий Ильин1798 г.р.
Мать
Степанида Максимова1802 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Прокофий Ильин

Мать: Степанида Максимова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Смерть
Неизвестно

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