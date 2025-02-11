Ефим Прокофьев
мужской, родился 1828, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПрокофий Ильин1798 г.р.
МатьСтепанида Максимова1802 г.р.
Супруги
Мария Маркеллова1828 г.р.
Дети
Кочкарев Миней Ефимов / Мина Ефимов1849 г.р.
Калентий Ефимов1850 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Прокофий Ильин
Мать: Степанида Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Маркеллова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кочкарев Миней Ефимов / Мина Ефимов
Мать ребёнка: Мария Маркеллова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Калентий Ефимов
Мать ребёнка: Мария Маркеллова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Никон Ефимов Никанор Ефимов / Никон Ефимов
Мать ребёнка: Мария Маркеллова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Исай Ефимов
Мать ребёнка: Мария Маркеллова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно