Ефим Прокофьев 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим Прокофьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Прокофий Ильин1798 г.р.
Мать
Степанида Максимова1802 г.р.
Супруги
Мария Маркеллова1828 г.р.
Дети
Кочкарев Миней Ефимов / Мина Ефимов1849 г.р.
Калентий Ефимов1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Прокофий Ильин

Мать: Степанида Максимова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Маркеллова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кочкарев Миней Ефимов / Мина Ефимов

Мать ребёнка: Мария Маркеллова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Рождение ребёнка
1850

Сын: Калентий Ефимов

Мать ребёнка: Мария Маркеллова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Никон Ефимов Никанор Ефимов / Никон Ефимов

Мать ребёнка: Мария Маркеллова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Исай Ефимов

Мать ребёнка: Мария Маркеллова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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