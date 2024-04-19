Кондрашин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрашин Павел
Мать: Кондрашин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашин Михаил
Мать ребёнка: Кондрашин (Захаровна) Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашин Василий
Мать ребёнка: Кондрашин (Захаровна) Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно