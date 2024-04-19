Кондрашин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрашин Павел

Мать: Кондрашин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Михаил

Мать ребёнка: Кондрашин (Захаровна) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Василий

Мать ребёнка: Кондрашин (Захаровна) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашин (Захаровна) Елизавета

Смерть
Неизвестно

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