Кондрашин (Захаровна) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашин (Захаровна) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Михаил

Отец ребёнка: Кондрашин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Василий

Отец ребёнка: Кондрашин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашин Степан

Смерть
Неизвестно

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