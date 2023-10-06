Дзюба (Грицина) Лукия Евтихиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1878
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.05.1900
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1901
Дочь: Евфросиния Романовна
Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1903
Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1905
Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1906
Сын: Дзюба Иван Романович
Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1909
Дочь: Матрона Романовна
Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1911
Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Александра Романовна
Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1915
Дочь: Наталия Романовна
Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно