Дзюба (Грицина) Лукия Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДзюба (Грицина) Лукия Евтихиевна

Дзюба (Грицина) Лукия Евтихиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1878

Отец: Грицина Евтихий Емельянович

Мать: Грицина Екатерина Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.05.1900

Муж: Дзюба Роман Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1901

Дочь: Евфросиния Романовна

Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Дзюба Кирилл Романович

Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Дзюба Евсевий Романович

Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1906

Сын: Дзюба Иван Романович

Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1909

Дочь: Матрона Романовна

Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1911

Сын: Дзюба Алексей Романович

Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Александра Романовна

Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1915

Дочь: Наталия Романовна

Отец ребёнка: Дзюба Роман Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close