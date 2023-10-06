Дзюба Роман Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДзюба Роман Григорьевич

Дзюба Роман Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1900

Жена: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1901

Дочь: Евфросиния Романовна

Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Дзюба Кирилл Романович

Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Дзюба Евсевий Романович

Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1906

Сын: Дзюба Иван Романович

Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1909

Дочь: Матрона Романовна

Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1911

Сын: Дзюба Алексей Романович

Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Александра Романовна

Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1915

Дочь: Наталия Романовна

Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close