Дзюба Роман Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
21.05.1900
Жена: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1901
Дочь: Евфросиния Романовна
Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1903
Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1905
Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1906
Сын: Дзюба Иван Романович
Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1909
Дочь: Матрона Романовна
Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1911
Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Александра Романовна
Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1915
Дочь: Наталия Романовна
Мать ребёнка: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно