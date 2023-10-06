Дзюба Евсевий Романович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.06.1905
Дата смерти24.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1905
Отец: Дзюба Роман Григорьевич
Мать: Дзюба Лукия Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.06.1905
Черниговская губерния, Российская империя