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Дзюба Евсевий Романович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.06.1905

Дата смерти

24.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1905

Отец: Дзюба Роман Григорьевич

Мать: Дзюба Лукия Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.06.1905
Черниговская губерния, Российская империя
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