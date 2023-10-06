Грицина Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицина Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1875

Сын: Грицина Гавриил Евтихиевич

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1875

Сын: Грицина Степан Евтихиевич

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1877

Дочь: Безпалая Анна Евтихиевна

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1878

Дочь: Дзюба Лукия Евтихиевна

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1880

Сын: Грицина Захарий Евтихиевич

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1882

Сын: Грицина Артемий Евтихиевич

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1884

Сын: Грицина Моисей Евтихиевич

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицина Евтихий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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