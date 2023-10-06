Грицина Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1875
Сын: Грицина Гавриил Евтихиевич
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1875
Сын: Грицина Степан Евтихиевич
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1877
Дочь: Безпалая Анна Евтихиевна
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1878
Дочь: Дзюба Лукия Евтихиевна
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1880
Сын: Грицина Захарий Евтихиевич
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1882
Сын: Грицина Артемий Евтихиевич
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1884
Сын: Грицина Моисей Евтихиевич
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно