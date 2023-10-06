Безпалая (Грицина) Анна Евтихиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1897
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1901
Сын: Безпалый Степан Архипович
Отец ребёнка: Безпалый Архип Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1908
Отец ребёнка: Безпалый Архип Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно