Безпалая (Грицина) Анна Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалая (Грицина) Анна Евтихиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1877

Отец: Грицина Евтихий Емельянович

Мать: Грицина Екатерина Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Безпалый Архип Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1901

Сын: Безпалый Степан Архипович

Отец ребёнка: Безпалый Архип Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1908

Сын: Безпалый Яков Архипович

Отец ребёнка: Безпалый Архип Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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