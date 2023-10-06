Безпалый Архип Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезпалый Архип Андреевич

Безпалый Архип Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1870

Отец: Безпалый Андрей Данилович

Мать: Безпалая Агафия Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1897

Жена: Безпалая Анна Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1901

Сын: Безпалый Степан Архипович

Мать ребёнка: Безпалая Анна Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1908

Сын: Безпалый Яков Архипович

Мать ребёнка: Безпалая Анна Евтихиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close