Безпалый Архип Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1870
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1897
Жена: Безпалая Анна Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1901
Сын: Безпалый Степан Архипович
Мать ребёнка: Безпалая Анна Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1908
Мать ребёнка: Безпалая Анна Евтихиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно