Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1771 и 1772
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772
Отец: Петр Федорович
Мать: Вера Васильевна
Бракосочетание
После 1787
Жена: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Смерть
После 1825