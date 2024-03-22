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Василий Петрович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1771 и 1772

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1727 и 1729 г.р.

Мать

Между 1737 и 1738 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772

Отец: Петр Федорович

Мать: Вера Васильевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1787

Жена: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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