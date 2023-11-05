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Перелыгин Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1954

Отец: Перелыгин Леонид Семенович

Мать: Перелыгина Елена Семеновна

Бракосочетание
16.08.1980

Жена: Перелыгина Татьяна Яковлевна

Ильинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1986

Дочь: Топтыгина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Перелыгина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Перелыгина Татьяна Яковлевна

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