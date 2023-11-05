Перелыгин Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1954
Бракосочетание
16.08.1980
Ильинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1986
Дочь: Топтыгина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Перелыгина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перелыгина Татьяна Яковлевна