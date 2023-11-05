Перелыгина (Голубева) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перелыгина (Голубева) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1957

Отец: Голубев Яков Моисеевич

Мать: Голубева Любовь Ивановна

Бракосочетание
16.08.1980

Муж: Перелыгин Александр Леонидович

Ильинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1986

Дочь: Топтыгина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Перелыгин Александр Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Перелыгин Александр Леонидович

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