Голубев Яков Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубов Моисей Нахимович
Рождение ребёнка
01.04.1957
Дочь: Перелыгина Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Голубева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1958
Дочь: Савельева Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Голубева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1964
Сын: Голубьев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Голубева Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно