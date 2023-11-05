Голубев Яков Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Яков Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубов Моисей Нахимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1957

Дочь: Перелыгина Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Голубева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1958

Дочь: Савельева Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Голубева Любовь Ивановна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.06.1964

Сын: Голубьев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Голубева Любовь Ивановна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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