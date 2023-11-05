Голубева (Долголаптева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Долголаптев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.04.1957
Дочь: Перелыгина Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Голубев Яков Моисеевич
Рождение ребёнка
14.09.1958
Дочь: Савельева Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Голубев Яков Моисеевич
Рождение ребёнка
12.06.1964
Сын: Голубьев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Голубев Яков Моисеевич
Смерть
Неизвестно