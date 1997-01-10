Перелыгина (Чучило) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерелыгина (Чучило) Елена Семеновна

Перелыгина (Чучило) Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1926

Дата смерти

10.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926

Отец: Чучило Семен

Мать: Чучило Пеллагея Яколевна

Рождение ребёнка
04.04.1954

Сын: Перелыгин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Перелыгин Леонид Семенович

Рождение ребёнка
14.10.1957

Дочь: Балашова Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Перелыгин Леонид Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перелыгин Леонид Семенович

Смерть
10.01.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close