Перелыгина (Чучило) Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1926
Дата смерти10.01.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926
Отец: Чучило Семен
Мать: Чучило Пеллагея Яколевна
Рождение ребёнка
04.04.1954
Сын: Перелыгин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Перелыгин Леонид Семенович
Рождение ребёнка
14.10.1957
Дочь: Балашова Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Перелыгин Леонид Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1997