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Перелыгин Леонид Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Перелыгин Семен

Мать: Перелыгина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.1954

Сын: Перелыгин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Перелыгина Елена Семеновна

Рождение ребёнка
14.10.1957

Дочь: Балашова Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Перелыгина Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перелыгина Елена Семеновна

Смерть
1986
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