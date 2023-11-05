Перелыгин Леонид Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Перелыгин Семен
Рождение ребёнка
04.04.1954
Сын: Перелыгин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Перелыгина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
14.10.1957
Дочь: Балашова Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Перелыгина Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986