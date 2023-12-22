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Гультяев Митрофан Артемьевич

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Агафья Изотовна

Рождение ребёнка
19.05.1889 ст.

Сын: Гультяев Корней Митрофанович

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна

Рождение ребёнка
09.02.1891 ст.

Сын: Гультяев Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна

Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна

Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.

Дочь: Гультяева Елизавета Митрофановна

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна

Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.

Сын: Гультяев Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна

Смерть
Неизвестно

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