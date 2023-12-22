Гультяев Митрофан Артемьевич
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1889 ст.
Сын: Гультяев Корней Митрофанович
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна
Рождение ребёнка
09.02.1891 ст.
Сын: Гультяев Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.
Дочь: Гультяева Елизавета Митрофановна
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.
Сын: Гультяев Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Изотовна
Смерть
Неизвестно