Гультяева Агафья Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Агафья Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

18.01.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Митрофан Артемьевич

Рождение ребёнка
19.05.1889 ст.

Сын: Гультяев Корней Митрофанович

Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич

Рождение ребёнка
09.02.1891 ст.

Сын: Гультяев Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич

Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич

Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.

Дочь: Гультяева Елизавета Митрофановна

Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич

Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.

Сын: Гультяев Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич

Смерть
18.01.1902 ст.

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