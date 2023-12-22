Гультяева Агафья Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти18.01.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1889 ст.
Сын: Гультяев Корней Митрофанович
Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич
Рождение ребёнка
09.02.1891 ст.
Сын: Гультяев Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.
Дочь: Гультяева Елизавета Митрофановна
Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.
Сын: Гультяев Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Гультяев Митрофан Артемьевич
Смерть
18.01.1902 ст.