Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна

Место рождения

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: Кучкин Агафон Потапович

Мать: Кучкина Аксинья Павловна

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафьев Максим Евстафьевич

Рождение ребёнка
21.11.1847 ст.

Сын: Евстафьев Андрей Максимович

Отец ребёнка: Евстафьев Максим Евстафьевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1850 ст.

Дочь: (Евстафьева) Федора Евстафьевна

Отец ребёнка: Евстафьев Максим Евстафьевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1853 ст.

Сын: Евстафьев Гавриил Максимович

Отец ребёнка: Евстафьев Максим Евстафьевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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