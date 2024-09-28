Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: Кучкин Агафон Потапович
Мать: Кучкина Аксинья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1847 ст.
Сын: Евстафьев Андрей Максимович
Отец ребёнка: Евстафьев Максим Евстафьевич
Рождение ребёнка
07.09.1850 ст.
Дочь: (Евстафьева) Федора Евстафьевна
Отец ребёнка: Евстафьев Максим Евстафьевич
Рождение ребёнка
21.03.1853 ст.
Сын: Евстафьев Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Евстафьев Максим Евстафьевич
Смерть
Неизвестно