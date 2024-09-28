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Евстафьев Максим Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Евстафий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна

Рождение ребёнка
21.11.1847 ст.

Сын: Евстафьев Андрей Максимович

Мать ребёнка: Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1850 ст.

Дочь: (Евстафьева) Федора Евстафьевна

Мать ребёнка: Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1853 ст.

Сын: Евстафьев Гавриил Максимович

Мать ребёнка: Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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