Евстафьев Максим Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Евстафий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1847 ст.
Сын: Евстафьев Андрей Максимович
Мать ребёнка: Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна
Рождение ребёнка
07.09.1850 ст.
Дочь: (Евстафьева) Федора Евстафьевна
Мать ребёнка: Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна
Рождение ребёнка
21.03.1853 ст.
Сын: Евстафьев Гавриил Максимович
Мать ребёнка: Евстафьева (Кучкина) Анна Агафоновна