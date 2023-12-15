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Рябцев Филимон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: Рябцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Рябцева Авдотья Филимонова

Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Рябцева Аграфена Филимонова

Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Рябцев Моисей Филимонов

Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рябцев Федор Филимонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Енина (Рябцева) Акулина Филимонова

Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Рябцева Фекла Филимонова

Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Рябцева Авдотья Филимонова

Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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