Рябцев Филимон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.
Отец: Рябцев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Рябцева Авдотья Филимонова
Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Рябцева Аграфена Филимонова
Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Енина (Рябцева) Акулина Филимонова
Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Рябцева Фекла Филимонова
Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Рябцева Авдотья Филимонова
Мать ребёнка: Рябцева Татьяна Дмитриева
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно