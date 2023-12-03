Енина (Рябцева) Акулина Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енина (Рябцева) Акулина Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1809 г.р.

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Рябцев Филимон Иванов

Мать: Рябцева Татьяна Дмитриева

Бракосочетание
23.10.1861

Муж: Енин Яков Васильев

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга Казанская церковь Малая Приваловка 1858-1861гг.. Ф.И-84. Оп.2. Д.0037.стр.189.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енин Яков Васильев

Смерть
Неизвестно
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