Енина (Рябцева) Акулина Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Отец: Рябцев Филимон Иванов
Бракосочетание
23.10.1861
Муж: Енин Яков Васильев
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга Казанская церковь Малая Приваловка 1858-1861гг.. Ф.И-84. Оп.2. Д.0037.стр.189.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Енин Яков Васильев
Смерть
Неизвестно