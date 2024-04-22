Гультяев Спиридон Федотович
Место рождения
Дата рождения10.12.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1875 ст.
Бракосочетание
09.02.1897 ст.
Жена: Гультяева Анна Сазоновна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.
Дочь: Маркевич Варвара Спиридоновна
Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна
Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.
Сын: Гультяев Степан Спиридонович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна
Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.
Сын: Гультяев Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна
Рождение ребёнка
07.07.1901 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Спиридоновна
Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна
Рождение ребёнка
19.05.1904 ст.
Дочь: Гультяева Елена Спиридоновна
Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна
Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.
Сын: Гультяев Ефим Спиридонович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Сын: Гультяев Пётр Спиридонович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна
Рождение ребёнка
06.08.1910 ст.
Сын: Гультяев Тихон Спиридонович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна
Рождение ребёнка
23.07.1912 ст.
Сын: Гультяев Борис Спиридонович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна
Смерть
Неизвестно