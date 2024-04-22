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Гультяев Спиридон Федотович

Место рождения

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.12.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1875 ст.

Отец: Гультяев Федот Андреевич

Мать: Гультяева Дарья Николаевна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Жена: Гультяева Анна Сазоновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.

Дочь: Маркевич Варвара Спиридоновна

Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.

Сын: Гультяев Степан Спиридонович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.

Сын: Гультяев Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1901 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Спиридоновна

Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1904 ст.

Дочь: Гультяева Елена Спиридоновна

Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.

Сын: Гультяев Ефим Спиридонович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Сын: Гультяев Пётр Спиридонович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1910 ст.

Сын: Гультяев Тихон Спиридонович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1912 ст.

Сын: Гультяев Борис Спиридонович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Сазоновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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