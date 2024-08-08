Гультяева (Жигач) Анна Сазоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Жигач) Анна Сазоновна

Место рождения

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.02.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1875 ст.

Отец: Жигач Сазон Иовлевич

Мать: Жигач Анастасия Афанасьевна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Муж: Гультяев Спиридон Федотович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.

Дочь: Маркевич (Гультяева) Варвара Спиридоновна

Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.

Сын: Гультяев Степан Спиридонович

Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.

Сын: Гультяев Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1901 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Спиридоновна

Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1904 ст.

Дочь: Гультяева Елена Спиридоновна

Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.

Сын: Гультяев Ефим Спиридонович

Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Сын: Гультяев Пётр Спиридонович

Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1910 ст.

Сын: Гультяев Тихон Спиридонович

Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1912 ст.

Сын: Гультяев Борис Спиридонович

Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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