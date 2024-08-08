Гультяева (Жигач) Анна Сазоновна
Место рождения
Дата рождения26.02.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Жигач Сазон Иовлевич
Дочь: Маркевич (Гультяева) Варвара Спиридоновна
Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович
Сын: Гультяев Степан Спиридонович
Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович
Сын: Гультяев Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович
Дочь: Гультяева Ефросинья Спиридоновна
Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович
Дочь: Гультяева Елена Спиридоновна
Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович
Сын: Гультяев Ефим Спиридонович
Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович
Сын: Гультяев Пётр Спиридонович
Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович
Сын: Гультяев Тихон Спиридонович
Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович
Сын: Гультяев Борис Спиридонович
Отец ребёнка: Гультяев Спиридон Федотович