Тихонов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Андрей Васильевич

Тихонов Андрей Васильевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Тихонов Василий Наумович

Мать: Тихонова Ксения Алексеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: Данилкова Матрёна Андреевна

Мать ребёнка: Тихонова Феврония Григорьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Филаткова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Тихонова Феврония Григорьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Тихонов Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Тихонова Феврония Григорьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Феврония Григорьевна

Смерть
1917
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close