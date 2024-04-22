Тихонов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1917
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: Данилкова Матрёна Андреевна
Мать ребёнка: Тихонова Феврония Григорьевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Филаткова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Тихонова Феврония Григорьевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Тихонова Феврония Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917