Филаткова Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Филаткова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Филатков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Филатков Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Филатков Василий Иванович
Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно