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Филаткова Анастасия Андреевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Тихонов Андрей Васильевич

Мать: Тихонова Феврония Григорьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Филаткова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Филатков Василий Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Филатков Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Филатков Василий Иванович

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатков Василий Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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