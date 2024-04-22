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Тихонов Василий Наумович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Наум

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тихонов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.05.1869

Сын: Тихонов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Тихонов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Тихонов Архип Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тихонов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тихонов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тихонов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Ксения Алексеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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