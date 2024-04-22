Тихонов Василий Наумович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Наум
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тихонов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
15.05.1869
Сын: Тихонов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тихонов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тихонов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тихонов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Тихонова Ксения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно