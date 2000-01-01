Bubis Khaya
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1854 и 1859
Муж: Bubis Itsik
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859
Дочь: Leya
Отец ребёнка: Bubis Itsik
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Bubis Gershko
Отец ребёнка: Bubis Itsik
Рождение ребёнка
1875
Сын: Bubis Srul
Отец ребёнка: Bubis Itsik
Развод
Неизвестно
Муж: Bubis Itsik
Смерть
Неизвестно