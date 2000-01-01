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Bubis Khaya

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Между 1855 и 1859 г.р.
Около 1862 г.р.
1875 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1854 и 1859

Муж: Bubis Itsik

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859

Дочь: Leya

Отец ребёнка: Bubis Itsik

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Bubis Gershko

Отец ребёнка: Bubis Itsik

Рождение ребёнка
1875

Сын: Bubis Srul

Отец ребёнка: Bubis Itsik

Развод
Неизвестно

Муж: Bubis Itsik

Смерть
Неизвестно
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