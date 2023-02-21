Bubis Srul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bubis Srul

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Bubis Itsik

Мать: Bubis Khaya

Смерть
Неизвестно
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