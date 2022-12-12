Bubis Itsik
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Bubis Mordko
Мать: Bubis Khana
Бракосочетание
Между 1854 и 1859
Жена: Bubis Khaya
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859
Дочь: Leya
Мать ребёнка: Bubis Khaya
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Bubis Gershko
Мать ребёнка: Bubis Khaya
Рождение ребёнка
1875
Сын: Bubis Srul
Мать ребёнка: Bubis Khaya
Бракосочетание
13.05.1885
Жена: Bubis Brukha
Развод
Неизвестно
Жена: Bubis Khaya
Смерть
Неизвестно