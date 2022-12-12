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Bubis Itsik

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Жена

Около 1851 г.р.

Дети

Между 1855 и 1859 г.р.
Около 1862 г.р.
1875 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Bubis Mordko

Мать: Bubis Khana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Между 1854 и 1859

Жена: Bubis Khaya

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859

Дочь: Leya

Мать ребёнка: Bubis Khaya

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Bubis Gershko

Мать ребёнка: Bubis Khaya

Рождение ребёнка
1875

Сын: Bubis Srul

Мать ребёнка: Bubis Khaya

Бракосочетание
13.05.1885

Жена: Bubis Brukha

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Развод
Неизвестно

Жена: Bubis Khaya

Смерть
Неизвестно
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